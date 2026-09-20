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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото

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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 8
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 9
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 10
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Длина излива
164
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 10
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 
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В наличии
Код товара: 680970
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото
18 990 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
164
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото

Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Настоящее произведение ювелирного искусства в вашей ванной комнате: нежный оттенок розового золота получается методом вакуумного напыления смеси 24-каратного золота, серебра и меди, в процессе которого микрочастицы сплава образуют стойкое соединений с латунной основой. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Прочность эксклюзивного покрытия Everlast Gold сравнима с прочностью сапфира: смеситель X-Joy в цвете розовое золото надежно защищен от повреждений, деформации и коррозии. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
164
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Смесители X-Joy были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Настоящее произведение ювелирного искусства в вашей ванной комнате: нежный оттенок розового золота получается методом вакуумного напыления смеси 24-каратного золота, серебра и меди, в процессе которого микрочастицы сплава образуют стойкое соединений с латунной основой. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Прочность эксклюзивного покрытия Everlast Gold сравнима с прочностью сапфира: смеситель X-Joy в цвете розовое золото надежно защищен от повреждений, деформации и коррозии. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото - по цене 18990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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