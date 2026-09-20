Top.Mail.Ru
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 9
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 10
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 11
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 12
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 13
Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 9
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 10
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 11
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 12
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 13
  • Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680968
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х21х9
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото

Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Настоящее произведение ювелирного искусства в вашей ванной комнате: корпус смесителя равномерно покрыт тончайшим слоем 24-каратного золота. Нанесение драгоценного финишного слоя выполнено методом вакуумного напыления, в процессе которого микрочастицы золота образуют стойкое соединений с латунной основой. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на раковине размером от 50 до 120 см. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Прочность эксклюзивного покрытия Everlast Gold сравнима с прочностью сапфира: смеситель X-Joy в золотом цвете надежно защищен от повреждений, деформации и коррозии.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
79
Длина излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Германия
Описание
Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Настоящее произведение ювелирного искусства в вашей ванной комнате: корпус смесителя равномерно покрыт тончайшим слоем 24-каратного золота. Нанесение драгоценного финишного слоя выполнено методом вакуумного напыления, в процессе которого микрочастицы золота образуют стойкое соединений с латунной основой. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на раковине размером от 50 до 120 см. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Прочность эксклюзивного покрытия Everlast Gold сравнима с прочностью сапфира: смеситель X-Joy в золотом цвете надежно защищен от повреждений, деформации и коррозии.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...