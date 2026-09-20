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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый

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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 1
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 2
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 3
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 4
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 5
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 6
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 7
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 8
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 9
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 10
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 11
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 12
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 13
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 14
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 15
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 16
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 17
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бежевый, черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 1
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 2
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 3
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 4
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 5
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 6
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 7
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 8
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 9
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 10
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 11
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 12
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 13
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 14
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 15
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 16
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 17
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680961
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6
Страна бренда
Германия
Ширина, см
50
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бежевый, черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х24х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый

Безусловный лидер среди кухонных смесителей бренда – стильный и функциональный смеситель с профессиональным изливом и встроенным каналом для питьевой воды из культовой коллекции Like. Гибкий излив значительно расширяет зону использования смесителя, гарантирует легкий уход за мойкой и наполнение емкостей любого размера. Излив устойчив к загрязнениям, перегибам и внешним воздействиям. Удобный магнитный притягиватель для фиксации излива. Смеситель оснащен встроенным каналом для питьевой воды. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой питьевой водой. Для получения обычной воды, просто управляйте смесителем привычным способом. Эксклюзивная разработка для АМ.РМ: специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает низкий уровень шума, выдерживает любые перепады давления в водопроводной сети.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007826 черный/бежевый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6
Страна бренда
Германия
Ширина, см
50
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бежевый, черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Безусловный лидер среди кухонных смесителей бренда – стильный и функциональный смеситель с профессиональным изливом и встроенным каналом для питьевой воды из культовой коллекции Like. Гибкий излив значительно расширяет зону использования смесителя, гарантирует легкий уход за мойкой и наполнение емкостей любого размера. Излив устойчив к загрязнениям, перегибам и внешним воздействиям. Удобный магнитный притягиватель для фиксации излива. Смеситель оснащен встроенным каналом для питьевой воды. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой питьевой водой. Для получения обычной воды, просто управляйте смесителем привычным способом. Эксклюзивная разработка для АМ.РМ: специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает низкий уровень шума, выдерживает любые перепады давления в водопроводной сети.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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