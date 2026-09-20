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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый

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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 1
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 2
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 3
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 4
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 5
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 6
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 7
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 8
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 9
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый, черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 1
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 2
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 3
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 4
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 5
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 6
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 7
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 8
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 9
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 290 руб. 
Начислим 1398 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680960
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый
23 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серый, черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х24х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый

Безусловный лидер среди кухонных смесителей бренда – стильный и функциональный смеситель с профессиональным изливом и встроенным каналом для питьевой воды из культовой коллекции Like. Гибкий излив значительно расширяет зону использования смесителя, гарантирует легкий уход за мойкой и наполнение емкостей любого размера. Излив устойчив к загрязнениям, перегибам и внешним воздействиям. Удобный магнитный притягиватель для фиксации излива. Смеситель оснащен встроенным каналом для питьевой воды. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой питьевой водой. Для получения обычной воды, просто управляйте смесителем привычным способом. Эксклюзивная разработка для АМ.РМ: специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает низкий уровень шума, выдерживает любые перепады давления в водопроводной сети.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серый, черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Переключатель на фильтр
да
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Безусловный лидер среди кухонных смесителей бренда – стильный и функциональный смеситель с профессиональным изливом и встроенным каналом для питьевой воды из культовой коллекции Like. Гибкий излив значительно расширяет зону использования смесителя, гарантирует легкий уход за мойкой и наполнение емкостей любого размера. Излив устойчив к загрязнениям, перегибам и внешним воздействиям. Удобный магнитный притягиватель для фиксации излива. Смеситель оснащен встроенным каналом для питьевой воды. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой питьевой водой. Для получения обычной воды, просто управляйте смесителем привычным способом. Эксклюзивная разработка для АМ.РМ: специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает низкий уровень шума, выдерживает любые перепады давления в водопроводной сети.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8007825 черный/серый - по цене 23290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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