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Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный

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Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 1
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 2
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 3
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 4
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 5
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 6
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 7
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 8
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 9
Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
284
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 1
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 2
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 3
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 4
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 5
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 6
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 7
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 8
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 9
  • Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб. 
Начислим 702 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680959
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный
11 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Смеситель, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
284
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный

Смеситель для кухни от бренда AM.PM коллекции Like - стильный смеситель Dynamic Organic в доступном сегменте. Размер (Ш/Г/В): 108x216x375 мм. Материал - латунь. Цвет - черный. Тип управления - однозахватный. Излив - поворотный. Высота излива - 284 мм.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Смеситель, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
284
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни от бренда AM.PM коллекции Like - стильный смеситель Dynamic Organic в доступном сегменте. Размер (Ш/Г/В): 108x216x375 мм. Материал - латунь. Цвет - черный. Тип управления - однозахватный. Излив - поворотный. Высота излива - 284 мм.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни G-образный излив AM.PM Like F8006022 черный - стоимость товара 11690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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