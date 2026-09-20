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Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром

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Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 1
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 2
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 3
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 4
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 5
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 6
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 7
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 8
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
305
Длина излива
218
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 1
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 2
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 3
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 4
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 5
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 6
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 7
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 8
  • Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 690 руб. 
Начислим 702 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680956
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром
11 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Смеситель, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
305
Длина излива
218
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х24х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром

Смеситель для кухни от бренда AM.PM коллекции Like - стильный смеситель Dynamic Organic в доступном сегменте — природные формы в сочетании с четкими линиями. Размер (Ш/Г/В): 108x220x335 мм. Материал - латунь. Цвет - хром. Тип управления - однозахватный. Излив - поворотный. Высота излива - 305 мм.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Смеситель, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
305
Длина излива
218
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни от бренда AM.PM коллекции Like - стильный смеситель Dynamic Organic в доступном сегменте — природные формы в сочетании с четкими линиями. Размер (Ш/Г/В): 108x220x335 мм. Материал - латунь. Цвет - хром. Тип управления - однозахватный. Излив - поворотный. Высота излива - 305 мм.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни L-образный излив AM.PM Like F8005000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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