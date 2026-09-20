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Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
напольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
932
Длина излива
244
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680955
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Коллекция Sense
filter_none Товар входит в коллекцию Sense

Коллекция Sense


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
8.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
103
Тип управления
однорычажный
Монтаж
напольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
932
Длина излива
244
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.38х0.09
Вес, кг.
5.9

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром

Смеситель для ванны/душа AM PM Sense отдельностоящи 1 F7514100 для тех, кто ищет оптимальную комбинацию долговечности, привычных форм и интересных деталей в дизайне, создана коллекция Sense. Продукты Sense значительно отличаются от других моделей в сегменте своим неповторимым стилем и увеличенными размерами.. Идеально подходит для отдельно стоящей ванны. Великолепные цилиндрические формы и сияющее хромированное покрытие. Плавная регулировка температуры и напора воды.. В комплект входит ручной душ со шлангом, который благодаря технологии TwistLess не перекручивается – изломы или другие повреждения ему не страшны. Длина душевого шланга 1500 мм.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
8.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
103
Тип управления
однорычажный
Монтаж
напольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
932
Длина излива
244
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны/душа AM PM Sense отдельностоящи 1 F7514100 для тех, кто ищет оптимальную комбинацию долговечности, привычных форм и интересных деталей в дизайне, создана коллекция Sense. Продукты Sense значительно отличаются от других моделей в сегменте своим неповторимым стилем и увеличенными размерами.. Идеально подходит для отдельно стоящей ванны. Великолепные цилиндрические формы и сияющее хромированное покрытие. Плавная регулировка температуры и напора воды.. В комплект входит ручной душ со шлангом, который благодаря технологии TwistLess не перекручивается – изломы или другие повреждения ему не страшны. Длина душевого шланга 1500 мм.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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