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Душевой набор AM.PM X-Joy S F40985B00 хром купить с доставкой в Москве
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Душевой набор AM.PM X-Joy S F40985B00 хром

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Душевой набор AM.PM X-Joy S F40985B00 хром - фото 1
Душевой набор AM.PM X-Joy S F40985B00 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника, Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
  • Душевой набор AM.PM X-Joy S F40985B00 хром - фото 1
  • Душевой набор AM.PM X-Joy S F40985B00 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680950
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Коллекция X-Joy S
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy S

Коллекция X-Joy S


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника, Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, настенный
Комплектация
- смеситель для умывальника; - смеситель для ванны и душа; - душевой гарнитур; - стойка.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
диаметр картриджа 35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х22х19
Вес, кг.
5

Описание товара Душевой набор AM.PM X-Joy S F40985B00 хром

Стильное готовое решение для ванной комнаты. Смесители X-Joy S были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный дизайн ручки придает коллекции дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще. Специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.



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Отзывы о товаре Душевой набор AM.PM X-Joy S F40985B00 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника, Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, настенный
Комплектация
- смеситель для умывальника; - смеситель для ванны и душа; - душевой гарнитур; - стойка.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
нет
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
диаметр картриджа 35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Стильное готовое решение для ванной комнаты. Смесители X-Joy S были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный дизайн ручки придает коллекции дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще. Специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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