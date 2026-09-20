Смеситель для ванны Dorff Prime NEW D4011022 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%11 690 руб. 12 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680947
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
2.2
Описание товара Смеситель для ванны Dorff Prime NEW D4011022 черный
Обновленный латунный смеситель для ванны и душа Prime обладает увеличенным изливом, который позволяет обеспечить удобство подачи воды, даже если он установлен на ванне с широким бортом. Трендовый матовый черный цвет. У смесителей коллекции Prime лаконичный и сдержанный дизайн: они выглядят современно благодаря тонким граням и эргономичной ручке. Немецкая функциональность в сочетании со стильным и лаконичным дизайном делает смеситель оптимальным выбором для практичных хозяев.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Обновленный латунный смеситель для ванны и душа Prime обладает увеличенным изливом, который позволяет обеспечить удобство подачи воды, даже если он установлен на ванне с широким бортом. Трендовый матовый черный цвет. У смесителей коллекции Prime лаконичный и сдержанный дизайн: они выглядят современно благодаря тонким граням и эргономичной ручке. Немецкая функциональность в сочетании со стильным и лаконичным дизайном делает смеситель оптимальным выбором для практичных хозяев.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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