Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
хром
Монтаж
настольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%7 890 руб. 8 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680944
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, внутренняя монтажная часть, гигиеническая лейка, душевой шланг, инструкция, упаковка
Монтаж
настольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, кг.
1.35
Описание товара Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром
Встраиваемые смесители Logic немецкого бренда Dorff функциональное решение для ванной комнаты. Смеситель с керамическим картриджем дает возможность быстро регулировать температуру и напор воды. Монтируемый в стену, смеситель экономит пространство, подходя даже в маленькие помещения. Надежное покрытие устойчиво к механическим повреждениям и коррозии, что позволит дольше сохранить первозданный вид продукта.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, внутренняя монтажная часть, гигиеническая лейка, душевой шланг, инструкция, упаковка
Монтаж
настольный
Страна производитель
Китай
Встраиваемые смесители Logic немецкого бренда Dorff функциональное решение для ванной комнаты. Смеситель с керамическим картриджем дает возможность быстро регулировать температуру и напор воды. Монтируемый в стену, смеситель экономит пространство, подходя даже в маленькие помещения. Надежное покрытие устойчиво к механическим повреждениям и коррозии, что позволит дольше сохранить первозданный вид продукта.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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