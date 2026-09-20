Top.Mail.Ru
Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром - фото 1
Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром - фото 2
Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром - фото 3
Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром - фото 4
Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром - фото 5
Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
хром
Монтаж
настольный
  • Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром - фото 1
  • Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром - фото 2
  • Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром - фото 3
  • Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром - фото 4
  • Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром - фото 5
  • Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
7 890 руб.  8 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680944
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, внутренняя монтажная часть, гигиеническая лейка, душевой шланг, инструкция, упаковка
Монтаж
настольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, кг.
1.35

Описание товара Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром

Встраиваемые смесители Logic немецкого бренда Dorff функциональное решение для ванной комнаты. Смеситель с керамическим картриджем дает возможность быстро регулировать температуру и напор воды. Монтируемый в стену, смеситель экономит пространство, подходя даже в маленькие помещения. Надежное покрытие устойчиво к механическим повреждениям и коррозии, что позволит дольше сохранить первозданный вид продукта.

Отзывы о товаре Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, внутренняя монтажная часть, гигиеническая лейка, душевой шланг, инструкция, упаковка
Монтаж
настольный
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемые смесители Logic немецкого бренда Dorff функциональное решение для ванной комнаты. Смеситель с керамическим картриджем дает возможность быстро регулировать температуру и напор воды. Монтируемый в стену, смеситель экономит пространство, подходя даже в маленькие помещения. Надежное покрытие устойчиво к механическим повреждениям и коррозии, что позволит дольше сохранить первозданный вид продукта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический душ со встраиваемым смесителем Dorff Logic D3075000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...