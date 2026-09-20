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Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный

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Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный - фото 1
Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный - фото 2
Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный - фото 3
Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный - фото 4
Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный - фото 5
Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный - фото 1
  • Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный - фото 2
  • Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный - фото 3
  • Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный - фото 4
  • Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный - фото 5
  • Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680927
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.07х0.36х0.14
Вес, кг.
3.8

Описание товара Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный

Целая линейка душевых систем коллекции Jupiter представлена в двух геометрических формах душей – квадрат и круг, а также с разнообразным набором функций на все случаи жизни. Многофункциональные душевые системы со смесителем-полкой, ручным, верхним и гигиеническим душами – самый универсальный продукт для всех.

Отзывы о товаре Душевая система с гигиеническим душем Damixa Jupiter 977770300 черный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Целая линейка душевых систем коллекции Jupiter представлена в двух геометрических формах душей – квадрат и круг, а также с разнообразным набором функций на все случаи жизни. Многофункциональные душевые системы со смесителем-полкой, ручным, верхним и гигиеническим душами – самый универсальный продукт для всех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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