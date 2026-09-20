Душевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 977740000 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%33 790 руб. 36 360 руб.
В наличии
Код товара: 680920
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
33 790 руб. -7%
36 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 45323 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.14
Вес, кг.
4
Описание товара Душевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 977740000 хром
Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Благодаря большому количеству форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, вы сможете наслаждаться расслабляющим эффектом настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками и изливом плавным поворотом одной ручки.
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 45323 дюйм.
Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Благодаря большому количеству форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, вы сможете наслаждаться расслабляющим эффектом настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками и изливом плавным поворотом одной ручки.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Душевая система с ваннодушевым смесителем Damixa Jupiter 977740000 хром - стоимость товара 33790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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