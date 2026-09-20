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Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный

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Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 1
Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 2
Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 3
Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 4
Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 5
Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 6
Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 7
Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 1
  • Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 2
  • Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 3
  • Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 4
  • Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 5
  • Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 6
  • Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 7
  • Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 790 руб. 
Начислим 2208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680919
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный
36 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.14
Вес, кг.
3.8

Описание товара Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный

Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Благодаря большому количеству форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, вы сможете наслаждаться расслабляющим эффектом настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом дивертора



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Отзывы о товаре Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Благодаря большому количеству форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, вы сможете наслаждаться расслабляющим эффектом настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом дивертора


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с душевым смесителем Damixa Jupiter 977710300 черный - стоимость товара 36790 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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