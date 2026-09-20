Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный
Ультра черная душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты.Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Разумная экологичность: благодаря керамическому картриджу ColdStart, при включении смесителя автоматически запускается режим подачи холодной воды. Повышение температуры можно плавно регулировать поворотом правой ручки. Таким образом, расход горячей воды и энергии сокращается на 40%. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи.Настоящее SPA прямо у вас дома: наслаждайтесь увеличенным размером тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3-мя режимами ручного душа. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Глубокий матовый цвет дополнен покрытием High Gloss, которое уберегает поверхность душевой системы от мелких повреждений.Поддерживать чистоту стало еще проще благодаря функции очистки резиновых форсунок Rub&Clean.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 54 690 руб.13673 руб. в СплитДушевая система Damixa Apollo 947730000 хром
-
В наличииЦена 55 490 руб.13873 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A10020 хром
-
В наличииЦена 56 390 руб.14098 руб. в СплитДушевая система Damixa Jupiter 977810000 хром
-
В наличииЦена 56 790 руб.14198 руб. в СплитДушевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936810300...
-
В наличииЦена 57 690 руб.14423 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото
-
В наличииЦена 58 090 руб.14523 руб. в СплитДушевая система с термостатом Damixa Jupiter 977810300 черный ма...
-
В наличииЦена 59 590 руб.14898 руб. в СплитДушевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandin...
-
В наличииЦена 60 390 руб.15098 руб. в СплитДушевая система Damixa Scandinavian Pure 936780000 хром
-
В наличииЦена 61 190 руб.15298 руб. в СплитДушевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Scandin...
-
В наличииЦена 64 590 руб.16148 руб. в СплитДушевая система Damixa Apollo 947760300 черный
-
В наличииЦена 66 790 руб.16698 руб. в СплитДушевая система AM.PM Func F078F700 хром
-
В наличииЦена 66 990 руб.16748 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM Like F0780464 хром
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Отзывы о товаре Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный