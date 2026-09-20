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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510300, черный купить с доставкой в Москве
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510300, черный

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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510300, черный - фото 1
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510300, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510300, черный - фото 1
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510300, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 490 руб. 
Начислим 990 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680880
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510300, черный
16 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х11
Вес, кг.
1.4

Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510300, черный

Минималистичный дизайн коллекции Origin Bit находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Универсальность, которую вы искали: четко выверенные пропорции продуктов делают их максимально комфортными в использовании. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры воды и мощности потока. С заботой о чистоте: к смесителю прилагается функциональный гигиенический душ и шланг для душа. - Длительная гарантия: продукт прослужит вам минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510300, черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Минималистичный дизайн коллекции Origin Bit находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Универсальность, которую вы искали: четко выверенные пропорции продуктов делают их максимально комфортными в использовании. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры воды и мощности потока. С заботой о чистоте: к смесителю прилагается функциональный гигиенический душ и шланг для душа. - Длительная гарантия: продукт прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510300, черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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