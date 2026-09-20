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Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром

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Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 1
Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 2
Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 3
Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 4
Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 5
Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 6
Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 7
Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 8
Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 9
Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 10
Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 1
  • Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 2
  • Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 3
  • Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 4
  • Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 5
  • Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 6
  • Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 7
  • Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 8
  • Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 9
  • Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 10
  • Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680877
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
8
Страна бренда
Дания
Ширина, см
35
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х8х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром

Современный смеситель для душа приятно удивит своей функциональностью и интуитивно понятным способом управления. Занимая минимум пространства смеситель способен обеспечить самое лучшие принятие душа ежедневно. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Настройте температуру воды на свой вкус и используйте эти настройки при каждом принятии душа нажав одну кнопку на смесителе.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа с термостатом Damixa Jupiter 776000000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
8
Страна бренда
Дания
Ширина, см
35
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Современный смеситель для душа приятно удивит своей функциональностью и интуитивно понятным способом управления. Занимая минимум пространства смеситель способен обеспечить самое лучшие принятие душа ежедневно. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Настройте температуру воды на свой вкус и используйте эти настройки при каждом принятии душа нажав одну кнопку на смесителе.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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