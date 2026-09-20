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Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром

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Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром - фото 2
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром - фото 3
Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 
Начислим 900 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680872
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром
14 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Jupiter
filter_none Товар входит в коллекцию Jupiter

Коллекция Jupiter


Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром

Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром - данный товар вы можете купить по цене 14990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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