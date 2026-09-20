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Смеситель для раковины с гигиеническим душем Damixa Jupiter 770300001 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины с гигиеническим душем Damixa Jupiter 770300001 хром

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Смеситель для раковины с гигиеническим душем Damixa Jupiter 770300001 хром - фото 1
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Damixa Jupiter 770300001 хром - фото 2
Смеситель для раковины с гигиеническим душем Damixa Jupiter 770300001 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
80
Длина излива
117
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Damixa Jupiter 770300001 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Damixa Jupiter 770300001 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины с гигиеническим душем Damixa Jupiter 770300001 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
18 990 руб.  20 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680870
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, настенный держатель, комплект подводки, набор креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
80
Длина излива
117
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х19х7
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для раковины с гигиеническим душем Damixa Jupiter 770300001 хром

Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины с гигиеническим душем Damixa Jupiter 770300001 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, настенный держатель, комплект подводки, набор креплений, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
80
Длина излива
117
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Россия
Описание
Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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