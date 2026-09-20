Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины сенсорный Damixa Jupiter 770290000 хром
Универсальное решение для жилых домов и общественных мест - сенсорный смеситель для раковины. Смеситель выполнен в стиле high-tech, поэтому он будет выгодно выделяться в помещении и создавать динамику в интерьере. Смеситель быстро фиксируется на раковине в одно отверстие. Клапан смешивания горячей и холодной воды с возможностью регулировки размещается под столешницей. Для включения воды достаточно поднести руки к смесителю. Дистанция срабатывания сенсора 10-30см. Аэратор смесителя оснащен технологией Rub&Clean, позволяющей очистку без использования -дополнительных средств. Сенсорные смесители позволяют сократить расход воды, а инновационная функция Eco Save обеспечит экономию до 30%. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.
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