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Гигиенический душ с держателем и шлангом Damixa Shower program 760550200 хром купить с доставкой в Москве
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Гигиенический душ с держателем и шлангом Damixa Shower program 760550200 хром

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760550200 Гигиенический душ с держателем и шлангом, хром - фото 1
760550200 Гигиенический душ с держателем и шлангом, хром - фото 2
760550200 Гигиенический душ с держателем и шлангом, хром - фото 3
760550200 Гигиенический душ с держателем и шлангом, хром - фото 4
760550200 Гигиенический душ с держателем и шлангом, хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
  • 760550200 Гигиенический душ с держателем и шлангом, хром - фото 1
  • 760550200 Гигиенический душ с держателем и шлангом, хром - фото 2
  • 760550200 Гигиенический душ с держателем и шлангом, хром - фото 3
  • 760550200 Гигиенический душ с держателем и шлангом, хром - фото 4
  • 760550200 Гигиенический душ с держателем и шлангом, хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
2 490 руб.  2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680859
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Гигиенический душ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х7
Вес, г.
700

Описание товара Гигиенический душ с держателем и шлангом Damixa Shower program 760550200 хром

Компактный гигиенический душ с держателем в современном дизайне, который впишется в любой интерьер и будет сочетаться с другими элементами сантехники. В комплект входит гигиеническая лейка, шланг с защитой от перекручивания и держатель для лейки. Оптимальная длина шланга в 1500 мм будет удобна для осуществления гигиенических процедур. Гибкость конструкции предупреждает появление заломов и повреждений

Отзывы о товаре Гигиенический душ с держателем и шлангом Damixa Shower program 760550200 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Гигиенический душ
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный гигиенический душ с держателем в современном дизайне, который впишется в любой интерьер и будет сочетаться с другими элементами сантехники. В комплект входит гигиеническая лейка, шланг с защитой от перекручивания и держатель для лейки. Оптимальная длина шланга в 1500 мм будет удобна для осуществления гигиенических процедур. Гибкость конструкции предупреждает появление заломов и повреждений
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический душ с держателем и шлангом Damixa Shower program 760550200 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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