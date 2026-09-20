Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Gala 537510300 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680857
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 1.2 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х12
Вес, кг.
1.3
Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Gala 537510300 черный
Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для душа. Смеситель обладает мягкими геометричными формами и будет прекрасно сочетаться с другими продуктами из коллекции. Самое минималистичное и эстетичное решение для современной ванной комнаты: полностью скрытые коммуникации и ничего лишнего. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
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Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 1.2 м
Страна производитель
Китай
Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для душа. Смеситель обладает мягкими геометричными формами и будет прекрасно сочетаться с другими продуктами из коллекции. Самое минималистичное и эстетичное решение для современной ванной комнаты: полностью скрытые коммуникации и ничего лишнего. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Gala 537510300 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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