Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Gala 537510000, хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680856
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, гигиеническая лейка, держатель, шланг, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 120 см
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
22х22х12
Вес, кг.
1.3
Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Gala 537510000, хром
Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для душа. Смеситель обладает мягкими геометричными формами и будет прекрасно сочетаться с другими продуктами из коллекции. Самое минималистичное и эстетичное решение для современной ванной комнаты: полностью скрытые коммуникации и ничего лишнего. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
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Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, гигиеническая лейка, держатель, шланг, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 120 см
Развернуть
Страна производитель
Дания
Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для душа. Смеситель обладает мягкими геометричными формами и будет прекрасно сочетаться с другими продуктами из коллекции. Самое минималистичное и эстетичное решение для современной ванной комнаты: полностью скрытые коммуникации и ничего лишнего. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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