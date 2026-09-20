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Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото

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Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото - фото 1
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото - фото 2
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото - фото 3
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Высота излива
258
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото - фото 1
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото - фото 2
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото - фото 3
  • Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 790 руб. 
Начислим 1608 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680838
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото
26 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
258
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х20х6
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото

Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa аэратор EcoSave насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Универсальный монтаж: подходит для установки как на столешницу, так и на раковину.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
258
Длина излива
150
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa аэратор EcoSave насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Универсальный монтаж: подходит для установки как на столешницу, так и на раковину.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины высокий Damixa Gala 530250500 розовое золото - купить по цене 26790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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