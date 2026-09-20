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Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром

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Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром - фото 1
Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром - фото 2
Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром - фото 3
Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
152
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 
Начислим 660 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680827
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром
10 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
152
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром

Долгожданное пополнение коллекции Eclipse – смеситель для ванны и душа в новом универсальном исполнении. Скандинавский дизайн и максимальное удобство управления – характерные черты коллекции. Смесители Eclipse мгновенно притягивают к себе внимание своими природными линиями и гладкими поверхностями, а их функциональность не оставит равнодушным ни одного покупателя. Высокие технологии позволяют сократить расход воды на 30%. Уникальная разработка аэратор EcoSave насыщает струю воздуха кислородом, обеспечивая хороший напор в любое время суток. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем LightFlow позволит регулировать температуру без резких перепадов. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
152
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение коллекции Eclipse – смеситель для ванны и душа в новом универсальном исполнении. Скандинавский дизайн и максимальное удобство управления – характерные черты коллекции. Смесители Eclipse мгновенно притягивают к себе внимание своими природными линиями и гладкими поверхностями, а их функциональность не оставит равнодушным ни одного покупателя. Высокие технологии позволяют сократить расход воды на 30%. Уникальная разработка аэратор EcoSave насыщает струю воздуха кислородом, обеспечивая хороший напор в любое время суток. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем LightFlow позволит регулировать температуру без резких перепадов. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванной и душа Damixa Eclipse 2.0 481000000 хром - по цене 10990 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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