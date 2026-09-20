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Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром

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Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 1
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 2
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 3
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 4
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 5
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 6
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 7
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 8
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 9
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 10
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 11
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Длина излива
320
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 2
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 3
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 4
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 5
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 6
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 7
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 8
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 9
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 10
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 11
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
14 590 руб.  15 750 руб. 
Начислим 876 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680822
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром
14 590 руб. -7%
15 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Ширина, см
40
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
320
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х12
Вес, кг.
1.9

Описание товара Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром

Встречайте тотально обновленную коллекцию Apollo – смеситель для ванны и душа в новом универсальном исполнении. Скандинавский дизайн и максимальное удобство управления – характерные черты коллекции. Смесители Apollo мгновенно притягивают к себе внимание своими природными линиями и гладкими поверхностями, а их функциональность не оставит равнодушным ни одного покупателя. Высокие технологии позволяют сократить расход воды на 30%. Уникальная разработка аэратор EcoSave насыщает струю воздуха кислородом, обеспечивая хороший напор в любое время суток. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем LightFlow позволит регулировать температуру без резких перепадов. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Ширина, см
40
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
320
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте тотально обновленную коллекцию Apollo – смеситель для ванны и душа в новом универсальном исполнении. Скандинавский дизайн и максимальное удобство управления – характерные черты коллекции. Смесители Apollo мгновенно притягивают к себе внимание своими природными линиями и гладкими поверхностями, а их функциональность не оставит равнодушным ни одного покупателя. Высокие технологии позволяют сократить расход воды на 30%. Уникальная разработка аэратор EcoSave насыщает струю воздуха кислородом, обеспечивая хороший напор в любое время суток. Максимально плавное управление ручкой смесителя с картриджем LightFlow позволит регулировать температуру без резких перепадов. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Apollo 479500000 хром - этот товар вы можете купить по цене 14590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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