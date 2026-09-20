Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный
Смеситель для душа из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Теперь и в матовом черном цвете. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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