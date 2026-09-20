Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100000 хром
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100000 хром
Встраиваемый смеситель для ванны и душа из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Интуитивно понятный процесс переключения режимов ванна/душ благодаря вакуумному дивертору последнего поколения. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитСмеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 36025000...
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый
-
В наличииЦена 15 190 руб. 16 380 руб.3798 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный
-
В наличииЦена 15 290 руб. 20 610 руб.3823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром
-
В наличииЦена 15 290 руб.3823 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy...
-
В наличииЦена 15 290 руб.3823 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite...
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclip...
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apoll...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Отзывы о товаре Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100000 хром