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Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360210500 розовое золото купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360210500 розовое золото

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Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360210500 розовое золото - фото 1
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360210500 розовое золото - фото 2
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360210500 розовое золото - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Высота излива
89
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360210500 розовое золото - фото 1
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360210500 розовое золото - фото 2
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360210500 розовое золото - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб. 
Начислим 714 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680790
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360210500 розовое золото
11 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
89
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, кг.
1.1

Описание товара Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360210500 розовое золото

Долгожданное пополнение коллекции Scandinavian Pure! Классика минималистичного скандинавского дизайна теперь в новом притягательном цвете Gold. Цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает золотую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360210500 розовое золото




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
89
Длина излива
115
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение коллекции Scandinavian Pure! Классика минималистичного скандинавского дизайна теперь в новом притягательном цвете Gold. Цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает золотую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Scandinavian Pure 360210500 розовое золото - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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