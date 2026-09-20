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Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром

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Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром - фото 1
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром - фото 2
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром - фото 3
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром - фото 4
Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
328
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром - фото 1
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром - фото 2
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром - фото 3
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром - фото 4
  • Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 690 руб. 
Начислим 942 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680787
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром
15 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
328
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х12
Вес, кг.
1.9

Описание товара Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром

Классический вариант смесителя для ванны и душа будет аккуратно смотреться в интерьере из-за округлых форм и сглаженных углов. Длинный излив смесителя поможет справится с рядом бытовых задач, его длина составляет 328 мм. Дизайн в стиле Natural отличительная черта скандинавского стиля. Плавное управление ручкой смесителя с картриджем Light Flow позволит регулировать температуру без резких скачков. Инновационное покрытие High Gloss гарантирует сохранение ювелирного блеска продукта и защищает поверхность от мелких повреждений.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
12
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
328
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Классический вариант смесителя для ванны и душа будет аккуратно смотреться в интерьере из-за округлых форм и сглаженных углов. Длинный излив смесителя поможет справится с рядом бытовых задач, его длина составляет 328 мм. Дизайн в стиле Natural отличительная черта скандинавского стиля. Плавное управление ручкой смесителя с картриджем Light Flow позволит регулировать температуру без резких скачков. Инновационное покрытие High Gloss гарантирует сохранение ювелирного блеска продукта и защищает поверхность от мелких повреждений.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclipse 319500001 хром - стоимость товара 15690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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