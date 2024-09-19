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Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный

4 Отзывы
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Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный - фото 1
Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный - фото 2
Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный - фото 3
Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный - фото 4
Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный - фото 5
Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Высота излива
245
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный - фото 1
  • Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный - фото 2
  • Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный - фото 3
  • Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный - фото 4
  • Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный - фото 5
  • Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680783
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6
Страна бренда
Дания
Ширина, см
46.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
245
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х24х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный

Революционное пополнение серии культовых кухонных смесителей Eclipse - смеситель с двухрежимным регулируемым аэратором в классическом хромовом цвете. Современные формы и качественные материалы, которые станут идеальным завершением как классической, так и современной кухни. Невероятная простота управления: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Два режима подачи воды для максимального удобства использования: струя и душ. Переключение режимов осуществляется путем вращения кольца излива. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный

Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне смеситель красивый, тяжëленький. В комплекте есть шланги. Пока не устанавливал.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее,кран понравился)
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Посмотрим сколько покрытие прослужит
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2023
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не установили, но на вид все очень красиво и качественно.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6
Страна бренда
Дания
Ширина, см
46.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
245
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Революционное пополнение серии культовых кухонных смесителей Eclipse - смеситель с двухрежимным регулируемым аэратором в классическом хромовом цвете. Современные формы и качественные материалы, которые станут идеальным завершением как классической, так и современной кухни. Невероятная простота управления: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Два режима подачи воды для максимального удобства использования: струя и душ. Переключение режимов осуществляется путем вращения кольца излива. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.09.2024
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне смеситель красивый, тяжëленький. В комплекте есть шланги. Пока не устанавливал.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее,кран понравился)
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Посмотрим сколько покрытие прослужит
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2023
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не установили, но на вид все очень красиво и качественно.


Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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