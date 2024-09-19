Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный
Революционное пополнение серии культовых кухонных смесителей Eclipse - смеситель с двухрежимным регулируемым аэратором в классическом хромовом цвете. Современные формы и качественные материалы, которые станут идеальным завершением как классической, так и современной кухни. Невероятная простота управления: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Два режима подачи воды для максимального удобства использования: струя и душ. Переключение режимов осуществляется путем вращения кольца излива. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза
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Достоинства:
Комментарий:
Внешне смеситель красивый, тяжëленький. В комплекте есть шланги. Пока не устанавливал.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее,кран понравился)
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим сколько покрытие прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Пока не установили, но на вид все очень красиво и качественно.
Отзывы о товаре Смеситель для кухни с двухрежимным регулируемым аэратором Damixa Eclipse 310722300, черный
Достоинства:
Комментарий:
Внешне смеситель красивый, тяжëленький. В комплекте есть шланги. Пока не устанавливал.
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее,кран понравился)
Достоинства:
Комментарий:
Посмотрим сколько покрытие прослужит
Достоинства:
Комментарий:
Пока не установили, но на вид все очень красиво и качественно.