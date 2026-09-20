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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A)

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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680723
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х32х29
Вес, кг.
9

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A)

Пылесос Dreame H12S - это мощный беспроводной пылесос, который подходит как для сухой, так и для влажной уборки. Он оснащен удлиненной роликовой щеткой для эффективной очистки, автоматическим регулированием мощности всасывания и двойной системой стерилизации воды. Пылесос также имеет функцию самоочищения роликовой щетки и автоматической сушки. С мощным аккумулятором и временем работы до 36 минут, он подходит для уборки больших домов. Удобное хранение на зарядной станции делает его использование еще более удобным.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Dreame H12S - это мощный беспроводной пылесос, который подходит как для сухой, так и для влажной уборки. Он оснащен удлиненной роликовой щеткой для эффективной очистки, автоматическим регулированием мощности всасывания и двойной системой стерилизации воды. Пылесос также имеет функцию самоочищения роликовой щетки и автоматической сушки. С мощным аккумулятором и временем работы до 36 минут, он подходит для уборки больших домов. Удобное хранение на зарядной станции делает его использование еще более удобным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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