Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4)

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Анна Ц.



Делюсь своим отзывом: у меня четыре собаки, две из них - лабрадоры = куча шерсти и грязи постоянно. Боялась, что этот пылесос не справится с огромным количеством шерсти от них - и была в шоке, что он убирает ее всю полностью при этом отлично промывая пол Так что владельцы домашних животных - тут не сомневайтесь, берите моет полы действительно хорошо - не сравниться с мытьем обычными швабрами мы с мужем это ощутили , пройдя голыми ногами по вымытому полу после этого аппарата - реально ощущается чище, чем обычно на моем полу разводы небольшие есть - у меня кварц-винил проблемного цвета, на котором видно буквально ВСЁ и я вижу небольшие разводы от ролика, но это если прям присматриваться под определенным углом. По сравнению с тем, какие разводы бывают от швабр (у меня их 4 штуки разных) - считаю, разводов нет)) конечно, есть свои нюансы использования, к этому пылесосу надо чуть приспособиться, чтобы было вообще прям все идеально но это как с любой умной техникой - с ней надо подружиться ) А и кстати, на уборку квартиры 80 кВ.м. у меня используется всего лишь 60% заряда, а мою я очень тщательно и в нескольких местах приходится несколько раз проходить из-за грязи от собак Резюме: я однозначно рекомендую к покупке сама долго сомневалась, читала кучу отзывов - всё же цена в 40 000 руб. заставляет сомневаться)) Но однозначно уже зная, какой это классный помощник, я бы не задумывалась купила его снова за эти деньги очень облегчает жизнь