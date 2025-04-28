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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4)

20 Отзывы
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 14
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 15
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 16
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 17
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 18
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 19
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 20
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 21
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 22
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 23
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 24
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
черный
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.35 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания, Вт
300 Вт
Время работы от аккумулятора
35 мин
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 11
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  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 16
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 17
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 18
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 19
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 20
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 21
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 22
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 23
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 24
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680718
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, насадка для мягкой мебели, электрощетка, насадка 2 в 1, насадка для пола и ковров, документация, упаковка
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.35 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
возможность использования в автомобиле, удаление пылевого клеща, функция сбора жидкостей
Уровень шума
75
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
300
Мощность всасывания, Вт
300 Вт
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора
35 мин
Время зарядки
270 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х39х33
Вес, кг.
14.3

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4)

Моющий пылесос вертикальный Dreame H12 Dual в черно-сером корпусе может применяться как для сухой, так и для влажной уборки в жилых или хозяйственных помещениях. Для сбора пыли, шерсти и мелкого мусора с одежды и мягкой мебели вы сможете отсоединить пылесос от половой щетки и сделать его ручным. Собранная пыль оседает в контейнере-пылесборнике емкостью 350 мл. Корпус пылесборника выполнен полупрозрачным и снабжен меткой для контроля уровня заполнения. Беспроводной вертикальный пылесос Dreame H12 Dual оснащается электродвигателем мощностью 300 Вт и может обеспечить мощность всасывания до 16 кПа. Питание бытового электроприбора реализовано от аккумулятора с выходным напряжением 21.6 В и емкостью 4000 мАч. Пылесос предлагает дисплей для контроля уровня заряда АКБ. К модели прилагается один аккумулятор и совместимое ЗУ для него.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4)

Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Кристина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный моющий пылесос. Как собачник рекомендую. Шерсть грызть пыль. От край до края сосет все. И также рекомендую после каждой уборки щетку снимать и замачивать в отбеливателе. Потом вставлять в пылесос и запускать сушку, иначе нет-нет, да появляется запашок Квартира 65кв, всего 30% зарядки съедает. Пылесос тяжелый, но во время уборки сам толкает себя колесиками, так что тяжесть чувствуешь только когда несешь его до базы
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Попробовали пока один раз, удобный, моет хорошо, но показалось как будто быстро садится зарядка, может так и должно быть конечно) Главное что на уборку квартиры хватает
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Арина

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отлично справляется со своей задачей. Не надо предварительно пылесосить квартиру, можно сразу делать влажную уборку. На видео самый грязный угол- кухонный пол под стулом двухлетки: крошки, рассыпанная гречка. Пылесос справился отлично, даже отмыл вчерашние пятна от сока. Для квартиры 55 кв, заряда осталось 40%, воды под конец просил залить в бак, но я несколько раз проходилась по полу, чтобы лучше собрать крошки. Доставили в срок, все в комплекте, проблем с подачей воды на валик не было.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший пылесос Рекомендую покупать
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар доставили быстро. Хорошо упакован. Функцию свою выполняет . Удобно пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидание оправдалось! Товар новый, хорошо упакован! Комплектация соответствует заявленной в карточке товара. Тестовую уборку прошел на отлично. Мощный!Порадовала опция самоочистки и сушки валика, очень удобно. Можно настроить голосовые подсказки на русском языке. Пылесосом довольны!
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не любитель писать отзывы, но на данный пылесос хочу написать свое впечатление! Это просто вау, как круто! Никогда не было такого моющего пылесоса, был обычный, разница колоссальная! Хочу сказать, если у кого-то есть в доме или в квартире домашние животные и маленький ребенок, то, для вас этот пылесос станет потрясающей находкой! Экономия времени, идеально чистые полы и все это за быстрое время! Сам пылесос работает отлично, надеюсь дальше при использовании не будет никаких нареканий! На первом фото уже высохший пол, на втором влажный!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Моет и сосет прекрасно. Единственное, если не будет поступать вода надо продуть систему слива с помощью шприца
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Курьер испортил упаковку, пролил при транспортировки бытовую химию. Сам пылесос собран хорошо, удобен в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Анна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Делюсь своим отзывом: у меня четыре собаки, две из них - лабрадоры = куча шерсти и грязи постоянно. Боялась, что этот пылесос не справится с огромным количеством шерсти от них - и была в шоке, что он убирает ее всю полностью при этом отлично промывая пол Так что владельцы домашних животных - тут не сомневайтесь, берите моет полы действительно хорошо - не сравниться с мытьем обычными швабрами мы с мужем это ощутили , пройдя голыми ногами по вымытому полу после этого аппарата - реально ощущается чище, чем обычно на моем полу разводы небольшие есть - у меня кварц-винил проблемного цвета, на котором видно буквально ВСЁ и я вижу небольшие разводы от ролика, но это если прям присматриваться под определенным углом. По сравнению с тем, какие разводы бывают от швабр (у меня их 4 штуки разных) - считаю, разводов нет)) конечно, есть свои нюансы использования, к этому пылесосу надо чуть приспособиться, чтобы было вообще прям все идеально но это как с любой умной техникой - с ней надо подружиться ) А и кстати, на уборку квартиры 80 кВ.м. у меня используется всего лишь 60% заряда, а мою я очень тщательно и в нескольких местах приходится несколько раз проходить из-за грязи от собак Резюме: я однозначно рекомендую к покупке сама долго сомневалась, читала кучу отзывов - всё же цена в 40 000 руб. заставляет сомневаться)) Но однозначно уже зная, какой это классный помощник, я бы не задумывалась купила его снова за эти деньги очень облегчает жизнь
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление испортило 3 переноса доставки. Но снижать оценку за это не буду. Такой пылесос должен быть уже в каждой семье. Существенно облегчает женщине жизнь! Лёгкий в уборке и обслуживании
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приобрели пылесос H12 Pro. Пока всё хорошо, работает отлично, правда воды на ламинате, мне кажется немного больше оставляет, чем хотелось бы . Как будет показывать работу в дальнейшем посмотрим, к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2024
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился. Пришел быстро, зарядила до полной и стала пробовать на, казалось бы, чистый пол. Я была шокирована сколько грязи и волос он собрал. Тяжеловат, но он прям тянет вас за собой. Если у вас что-то лежит на полу, то лучше поднять это перед уборкой, чтобы не терять зарядку, тратя время на передвижение стульев, напольных ваз и тд. Работает довольно тихо, но шумная самоочистка, хотя она занимает минуту. Затем сушка, тоже не особо шумная, но надо привыкать. Оставляет разводы, не особо видно на моем полу, но они есть. В целом,я очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Мария Н.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок в семью с маленьким ребенком. Поэтому про использование ничего сказать не могу. Знаю только, что за меньше чем минуту этим пылесосом собрали кашу, которую ребенок вылил на пол. Вся семья довольна. Упаковка отличная, в 2 коробки, доставка быстрая. Продавец скидку не одобрил, что немного расстроило.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Легко собрать, все доступно и понятно. Есть русский язык. Только получила, после использования дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Самый лучший в мире пылесос
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
Галлямов Алексей Борисович

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо моет. Заряда вообще еле хватает, печаль.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Виктория Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Это лучшая покупка за последние годы)) незаменим в уборке на каждый день ,и моет и пылесосит одновременно ,качественно и быстро ,спасибо продавцу за товар !
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Нина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге, рекомендую теперь всем знакомым) все отлично к работе нет никаких претензий!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2024
ольга ю.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос супер убирать с ним одно удовольствие, очень маневренный, настроили русский язык , все необходимые действия сам говорит (поменять воду и тд) на автомат режиме при сильно загрязнениях сам включает турбо режим, и цена дешевле у этого половца, чем на Каспи и в других магазинах , упокоена отлично, пришел вовремя



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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
черный
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, насадка для мягкой мебели, электрощетка, насадка 2 в 1, насадка для пола и ковров, документация, упаковка
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.35 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
возможность использования в автомобиле, удаление пылевого клеща, функция сбора жидкостей
Уровень шума
75
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
300
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
300 Вт
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Время работы от аккумулятора
35 мин
Время зарядки
270 мин
Страна производитель
Китай
Описание
Моющий пылесос вертикальный Dreame H12 Dual в черно-сером корпусе может применяться как для сухой, так и для влажной уборки в жилых или хозяйственных помещениях. Для сбора пыли, шерсти и мелкого мусора с одежды и мягкой мебели вы сможете отсоединить пылесос от половой щетки и сделать его ручным. Собранная пыль оседает в контейнере-пылесборнике емкостью 350 мл. Корпус пылесборника выполнен полупрозрачным и снабжен меткой для контроля уровня заполнения. Беспроводной вертикальный пылесос Dreame H12 Dual оснащается электродвигателем мощностью 300 Вт и может обеспечить мощность всасывания до 16 кПа. Питание бытового электроприбора реализовано от аккумулятора с выходным напряжением 21.6 В и емкостью 4000 мАч. Пылесос предлагает дисплей для контроля уровня заряда АКБ. К модели прилагается один аккумулятор и совместимое ЗУ для него.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Кристина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный моющий пылесос. Как собачник рекомендую. Шерсть грызть пыль. От край до края сосет все. И также рекомендую после каждой уборки щетку снимать и замачивать в отбеливателе. Потом вставлять в пылесос и запускать сушку, иначе нет-нет, да появляется запашок Квартира 65кв, всего 30% зарядки съедает. Пылесос тяжелый, но во время уборки сам толкает себя колесиками, так что тяжесть чувствуешь только когда несешь его до базы
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Попробовали пока один раз, удобный, моет хорошо, но показалось как будто быстро садится зарядка, может так и должно быть конечно) Главное что на уборку квартиры хватает
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Арина

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отлично справляется со своей задачей. Не надо предварительно пылесосить квартиру, можно сразу делать влажную уборку. На видео самый грязный угол- кухонный пол под стулом двухлетки: крошки, рассыпанная гречка. Пылесос справился отлично, даже отмыл вчерашние пятна от сока. Для квартиры 55 кв, заряда осталось 40%, воды под конец просил залить в бак, но я несколько раз проходилась по полу, чтобы лучше собрать крошки. Доставили в срок, все в комплекте, проблем с подачей воды на валик не было.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Николай Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший пылесос Рекомендую покупать
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар доставили быстро. Хорошо упакован. Функцию свою выполняет . Удобно пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидание оправдалось! Товар новый, хорошо упакован! Комплектация соответствует заявленной в карточке товара. Тестовую уборку прошел на отлично. Мощный!Порадовала опция самоочистки и сушки валика, очень удобно. Можно настроить голосовые подсказки на русском языке. Пылесосом довольны!
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Не любитель писать отзывы, но на данный пылесос хочу написать свое впечатление! Это просто вау, как круто! Никогда не было такого моющего пылесоса, был обычный, разница колоссальная! Хочу сказать, если у кого-то есть в доме или в квартире домашние животные и маленький ребенок, то, для вас этот пылесос станет потрясающей находкой! Экономия времени, идеально чистые полы и все это за быстрое время! Сам пылесос работает отлично, надеюсь дальше при использовании не будет никаких нареканий! На первом фото уже высохший пол, на втором влажный!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Моет и сосет прекрасно. Единственное, если не будет поступать вода надо продуть систему слива с помощью шприца
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
Курьер испортил упаковку, пролил при транспортировки бытовую химию. Сам пылесос собран хорошо, удобен в использовании.
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Анна Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Делюсь своим отзывом: у меня четыре собаки, две из них - лабрадоры = куча шерсти и грязи постоянно. Боялась, что этот пылесос не справится с огромным количеством шерсти от них - и была в шоке, что он убирает ее всю полностью при этом отлично промывая пол Так что владельцы домашних животных - тут не сомневайтесь, берите моет полы действительно хорошо - не сравниться с мытьем обычными швабрами мы с мужем это ощутили , пройдя голыми ногами по вымытому полу после этого аппарата - реально ощущается чище, чем обычно на моем полу разводы небольшие есть - у меня кварц-винил проблемного цвета, на котором видно буквально ВСЁ и я вижу небольшие разводы от ролика, но это если прям присматриваться под определенным углом. По сравнению с тем, какие разводы бывают от швабр (у меня их 4 штуки разных) - считаю, разводов нет)) конечно, есть свои нюансы использования, к этому пылесосу надо чуть приспособиться, чтобы было вообще прям все идеально но это как с любой умной техникой - с ней надо подружиться ) А и кстати, на уборку квартиры 80 кВ.м. у меня используется всего лишь 60% заряда, а мою я очень тщательно и в нескольких местах приходится несколько раз проходить из-за грязи от собак Резюме: я однозначно рекомендую к покупке сама долго сомневалась, читала кучу отзывов - всё же цена в 40 000 руб. заставляет сомневаться)) Но однозначно уже зная, какой это классный помощник, я бы не задумывалась купила его снова за эти деньги очень облегчает жизнь
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатление испортило 3 переноса доставки. Но снижать оценку за это не буду. Такой пылесос должен быть уже в каждой семье. Существенно облегчает женщине жизнь! Лёгкий в уборке и обслуживании
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приобрели пылесос H12 Pro. Пока всё хорошо, работает отлично, правда воды на ламинате, мне кажется немного больше оставляет, чем хотелось бы . Как будет показывать работу в дальнейшем посмотрим, к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2024
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравился. Пришел быстро, зарядила до полной и стала пробовать на, казалось бы, чистый пол. Я была шокирована сколько грязи и волос он собрал. Тяжеловат, но он прям тянет вас за собой. Если у вас что-то лежит на полу, то лучше поднять это перед уборкой, чтобы не терять зарядку, тратя время на передвижение стульев, напольных ваз и тд. Работает довольно тихо, но шумная самоочистка, хотя она занимает минуту. Затем сушка, тоже не особо шумная, но надо привыкать. Оставляет разводы, не особо видно на моем полу, но они есть. В целом,я очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2024
Мария Н.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок в семью с маленьким ребенком. Поэтому про использование ничего сказать не могу. Знаю только, что за меньше чем минуту этим пылесосом собрали кашу, которую ребенок вылил на пол. Вся семья довольна. Упаковка отличная, в 2 коробки, доставка быстрая. Продавец скидку не одобрил, что немного расстроило.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Легко собрать, все доступно и понятно. Есть русский язык. Только получила, после использования дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Самый лучший в мире пылесос
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2024
Галлямов Алексей Борисович

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо моет. Заряда вообще еле хватает, печаль.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Виктория Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Это лучшая покупка за последние годы)) незаменим в уборке на каждый день ,и моет и пылесосит одновременно ,качественно и быстро ,спасибо продавцу за товар !
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2024
Нина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Я в восторге, рекомендую теперь всем знакомым) все отлично к работе нет никаких претензий!
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2024
ольга ю.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос супер убирать с ним одно удовольствие, очень маневренный, настроили русский язык , все необходимые действия сам говорит (поменять воду и тд) на автомат режиме при сильно загрязнениях сам включает турбо режим, и цена дешевле у этого половца, чем на Каспи и в других магазинах , упокоена отлично, пришел вовремя


Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12 Dual Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHV4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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