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Дозатор Franke 119.0578.745/ Best, Дозатор Comfort, бежевый купить с доставкой в Москве
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Дозатор Franke 119.0578.745/ Best, Дозатор Comfort, бежевый

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Дозатор Franke 119.0578.745/ Best, Дозатор Comfort, бежевый - фото 1
Дозатор Franke 119.0578.745/ Best, Дозатор Comfort, бежевый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плавающий дозатор для химии
Цвет
бежевый
  • Дозатор Franke 119.0578.745/ Best, Дозатор Comfort, бежевый - фото 1
  • Дозатор Franke 119.0578.745/ Best, Дозатор Comfort, бежевый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680621
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Плавающий дозатор для химии
Цвет
бежевый
Поверхность
матовая
Длина, м
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х8
Вес, г.
400

Описание товара Дозатор Franke 119.0578.745/ Best, Дозатор Comfort, бежевый

Плавающий дозатор для химии Franke — практичное решение для современной ванной или кухни. Нейтральный бежевый цвет гармонично впишется в любой интерьер, а матовая поверхность придаёт изделию аккуратный и стильный внешний вид. Отлично подойдёт тем, кто ценит функциональность и эстетику в деталях сантехнического оборудования.

Отзывы о товаре Дозатор Franke 119.0578.745/ Best, Дозатор Comfort, бежевый




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Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Плавающий дозатор для химии
Цвет
бежевый
Поверхность
матовая
Длина, м
0
Страна производитель
Китай
Описание
Плавающий дозатор для химии Franke — практичное решение для современной ванной или кухни. Нейтральный бежевый цвет гармонично впишется в любой интерьер, а матовая поверхность придаёт изделию аккуратный и стильный внешний вид. Отлично подойдёт тем, кто ценит функциональность и эстетику в деталях сантехнического оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор Franke 119.0578.745/ Best, Дозатор Comfort, бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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