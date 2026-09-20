Дозатор Franke 119.0578.744/ Best, Дозатор Comfort серый, 350 мл, корпус выполнен из высококачественной латуни
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Дозатор Franke 119.0578.744/ Best, Дозатор Comfort серый, 350 мл, корпус выполнен из высококачественной латуни
Модель выполнена из высокосортных материалов. При производстве используются передовые технологии, пунктуально соблюдаются принципы европейского контроля качества продукции.. Позволяет освободить пространство мойки и столешницы от мыльниц и емкостей с моющим средством. Встраиваемый дозатор для жидкого мыла устанавливается рядом со смесителем на полку кухонной мойки. Устанавливается в максимально удобную для пользования позицию, поскольку угол поворота излива любого дозатора составляет 360 градусов. Устройства действуют по обычному принципу помпы. Приспособление предназначается для комфортного мытья посуды и рук. Замечательно сочетается со смесителем в этом же цветовом исполнении.. Дозаторы Franke характеризуют удобство, строгий стиль, гигиеничность, рациональная экономия пространства, вместительность.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 740 руб. 3 870 руб.935 руб. в СплитДонный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитДлинный донный клапан Option 210610000 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитШланговое подсоединение с держателем AM.PM F0602100 хром
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитДлинный донный клапан Option 210610200 белый
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитДлинный донный клапан Option 210610300 чёрный
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитКаркас для ванны Spirit 180х80
-
В наличииЦена 9 390 руб. 10 170 руб.2348 руб. в СплитКаркас для ванн XJoy W94A180080WR 180х80
-
В наличииЦена 20 090 руб.5023 руб. в СплитЗапирающий вентиль монтируемый в стену AM.PM F0800200 хром
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Дозатор Franke 119.0578.744/ Best, Дозатор Comfort серый, 350 мл, корпус выполнен из высококачественной латуни