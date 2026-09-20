Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс
Модель выполнена из высокосортных материалов. При производстве используются передовые технологии, пунктуально соблюдаются принципы европейского контроля качества продукции.. Позволяет освободить пространство мойки и столешницы от мыльниц и емкостей с моющим средством. Встраиваемый дозатор для жидкого мыла устанавливается рядом со смесителем на полку кухонной мойки. Устанавливается в максимально удобную для пользования позицию, поскольку угол поворота излива любого дозатора составляет 360 градусов. Устройства действуют по обычному принципу помпы. Приспособление предназначается для комфортного мытья посуды и рук. Замечательно сочетается со смесителем в этом же цветовом исполнении.. Дозаторы Franke характеризуют удобство, строгий стиль, гигиеничность, рациональная экономия пространства, вместительность.
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