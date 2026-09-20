Смеситель Franke/ Better, Смеситель Atlas Neo Sensor, Выдвижной носик, черный матовый
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Характеристики
Тип товара
Смесители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680610
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
70х69х34
Вес, кг.
4.4
Описание товара Смеситель Franke/ Better, Смеситель Atlas Neo Sensor, Выдвижной носик, черный матовый
Смеситель Franke Atlas Neo S в матово-черном исполнении представляет собой сочетание элегантности и современных технологий, идеально подходящее для кухонь с акцентом на стиль и функциональность. Этот смеситель не только выделяется своим привлекательным внешним видом, но и предлагает передовые характеристики, которые делают его использование удобным и эффективным.
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Смеситель Franke Atlas Neo S в матово-черном исполнении представляет собой сочетание элегантности и современных технологий, идеально подходящее для кухонь с акцентом на стиль и функциональность. Этот смеситель не только выделяется своим привлекательным внешним видом, но и предлагает передовые характеристики, которые делают его использование удобным и эффективным.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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