Смеситель Franke 115.0370.709/ Better, Смеситель Neptune фильтр. беж.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
бежевый, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
304
Длина излива
193
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680602
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
бежевый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
304
Длина излива
193
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Особенности
Система фильтрации воды не входит в комплектацию.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х30х7
Вес, кг.
2.5
Описание товара Смеситель Franke 115.0370.709/ Better, Смеситель Neptune фильтр. беж.
Стильный и практичный смеситель для кухонной мойки. Выполнен из современных качественных материалов. Отличается высокой степенью износостойкости.
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Теги товара: латунные, для накладной раковины, С поворотным изливом для кухни, На столешницу
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Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
бежевый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
304
Длина излива
193
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Особенности
Система фильтрации воды не входит в комплектацию.
Страна производитель
Китай
Стильный и практичный смеситель для кухонной мойки. Выполнен из современных качественных материалов. Отличается высокой степенью износостойкости.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Теги товара: латунные, для накладной раковины, С поворотным изливом для кухни, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Теги товара: латунные, для накладной раковины, С поворотным изливом для кухни, На столешницу
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