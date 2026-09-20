Смеситель Franke 120.0179.979/ Best, Смеситель EOS CLEAR WATER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
144
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680598
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежный комплект, гарантийный талон, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
144
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х30х7
Вес, кг.
3
Описание товара Смеситель Franke 120.0179.979/ Best, Смеситель EOS CLEAR WATER
Смеситель с фильтрацией Franke EOS CW лаконичный дизайн из нержавеющей стали с отдельным рычагом для очищенной воды. Простые геометричные формы без труднодоступных мест легко очищаются, а ламинарный поток даёт ровную струю без брызг.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежный комплект, гарантийный талон, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
144
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Смеситель с фильтрацией Franke EOS CW лаконичный дизайн из нержавеющей стали с отдельным рычагом для очищенной воды. Простые геометричные формы без труднодоступных мест легко очищаются, а ламинарный поток даёт ровную струю без брызг.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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