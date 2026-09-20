Смеситель Franke 115.0681.241/ Best, Смеситель Atlas Neo сталь PVD, золото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
270
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680596
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
29.6
Страна бренда
Швейцария
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х8
Вес, кг.
2
Описание товара Смеситель Franke 115.0681.241/ Best, Смеситель Atlas Neo сталь PVD, золото
Смеситель Franke Atlas Neo в золотом цвете является элегантным и роскошным дополнением к любой кухне, сочетающим функциональность и выдающийся дизайн. Эта модель выделяется своим блестящим золотым оттенком, который добавляет нотку роскоши и изысканности в кухонное пространство.
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Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
29.6
Страна бренда
Швейцария
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Развернуть
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Смеситель Franke Atlas Neo в золотом цвете является элегантным и роскошным дополнением к любой кухне, сочетающим функциональность и выдающийся дизайн. Эта модель выделяется своим блестящим золотым оттенком, который добавляет нотку роскоши и изысканности в кухонное пространство.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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