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Смеситель Franke 115.0550.427/ Best, Смеситель Atlas ВШ чёрн. мат. купить с доставкой в Москве
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Смеситель Franke 115.0550.427/ Best, Смеситель Atlas ВШ чёрн. мат.

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Смеситель Franke 115.0550.427/ Best, Смеситель Atlas ВШ чёрн. мат. - фото 1
Смеситель Franke 115.0550.427/ Best, Смеситель Atlas ВШ чёрн. мат. - фото 2
Смеситель Franke 115.0550.427/ Best, Смеситель Atlas ВШ чёрн. мат. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
270
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель Franke 115.0550.427/ Best, Смеситель Atlas ВШ чёрн. мат. - фото 1
  • Смеситель Franke 115.0550.427/ Best, Смеситель Atlas ВШ чёрн. мат. - фото 2
  • Смеситель Franke 115.0550.427/ Best, Смеситель Atlas ВШ чёрн. мат. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680595
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепеж, аэратор, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х8
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель Franke 115.0550.427/ Best, Смеситель Atlas ВШ чёрн. мат.

Смеситель Franke Atlas Neo Pull-Out нержавеющей стали с поворотным, выдвижным изливом. Оснащается многоуровневым аэратором, боковым рычагом управления. Возможность установки рычага управления слева или справа. Современный дизайн, высокий корпус, отличная эргономика. Для комфортной эксплуатации излив поворачивается в любую сторону на 180°. Ламинарный поток обеспечивает мягкое течение воды без разбрызгивания и пульсаций. Современные смесители Franke предотвращают разбрызгивание воды. Специальный аэратор создает мягкий ламинарный поток воды без брызг. В конструкции аэратора используется особое ситечко-аэратор, которое не насыщает воду воздухом и формирует ровный поток.Струя воды без брызг создает дополнительный комфорт при пользовании мойкой, рабочее место остается сухим и чистым. Такая особенность актуальна для смесителей с высоким изливом. Все смесители Franke оснащаются керамическими картриджами с длительным сроком эксплуатации. Картриджи отличаются низким уровнем шума, плавным ходом, особенной прочностью, устойчивостью к повышенному давлению. Некоторые модели характеризуются функциями настройки картриджа: установка мощности потока воды, ограничение максимальной температуры. Двухступенчатая система керамического картриджа позволяет уменьшить потребление воды на 50% при обеспечении оптимальной аэрации. Высокий излив в смесителях Franke облегчает мойку кастрюль и сковород самого большого размера. Компания Franke выпускает модели кухонных смесителей с выдвижным изливом – специальной душевой насадкой на длинном гибком шланге. Устройство является функциональным приспособлением, способным обеспечить более комфортные условия работы на кухне. Выдвижной излив позволяет удобно набирать воду, выдвигая за пределы раковины. Насадка используется для мытья овощей и фруктов, для уборки раковины. Некоторые модели смесителей с выдвижным изливом имеют поворотный излив и выдвижной носик, переключатель между режимами струи и душа. Излив плавно возвращается в исходное положение.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель Franke 115.0550.427/ Best, Смеситель Atlas ВШ чёрн. мат.




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Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепеж, аэратор, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Franke Atlas Neo Pull-Out нержавеющей стали с поворотным, выдвижным изливом. Оснащается многоуровневым аэратором, боковым рычагом управления. Возможность установки рычага управления слева или справа. Современный дизайн, высокий корпус, отличная эргономика. Для комфортной эксплуатации излив поворачивается в любую сторону на 180°. Ламинарный поток обеспечивает мягкое течение воды без разбрызгивания и пульсаций. Современные смесители Franke предотвращают разбрызгивание воды. Специальный аэратор создает мягкий ламинарный поток воды без брызг. В конструкции аэратора используется особое ситечко-аэратор, которое не насыщает воду воздухом и формирует ровный поток.Струя воды без брызг создает дополнительный комфорт при пользовании мойкой, рабочее место остается сухим и чистым. Такая особенность актуальна для смесителей с высоким изливом. Все смесители Franke оснащаются керамическими картриджами с длительным сроком эксплуатации. Картриджи отличаются низким уровнем шума, плавным ходом, особенной прочностью, устойчивостью к повышенному давлению. Некоторые модели характеризуются функциями настройки картриджа: установка мощности потока воды, ограничение максимальной температуры. Двухступенчатая система керамического картриджа позволяет уменьшить потребление воды на 50% при обеспечении оптимальной аэрации. Высокий излив в смесителях Franke облегчает мойку кастрюль и сковород самого большого размера. Компания Franke выпускает модели кухонных смесителей с выдвижным изливом – специальной душевой насадкой на длинном гибком шланге. Устройство является функциональным приспособлением, способным обеспечить более комфортные условия работы на кухне. Выдвижной излив позволяет удобно набирать воду, выдвигая за пределы раковины. Насадка используется для мытья овощей и фруктов, для уборки раковины. Некоторые модели смесителей с выдвижным изливом имеют поворотный излив и выдвижной носик, переключатель между режимами струи и душа. Излив плавно возвращается в исходное положение.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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