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Смеситель Franke 115.0521.438/ Best, Смеситель Atlas Neo нерж.ст. ВШ купить с доставкой в Москве
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Смеситель Franke 115.0521.438/ Best, Смеситель Atlas Neo нерж.ст. ВШ

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Смеситель Franke 115.0521.438/ Best, Смеситель Atlas Neo нерж.ст. ВШ - фото 1
Смеситель Franke 115.0521.438/ Best, Смеситель Atlas Neo нерж.ст. ВШ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
270
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель Franke 115.0521.438/ Best, Смеситель Atlas Neo нерж.ст. ВШ - фото 1
  • Смеситель Franke 115.0521.438/ Best, Смеситель Atlas Neo нерж.ст. ВШ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680593
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепеж, аэратор, инструкция, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х8
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель Franke 115.0521.438/ Best, Смеситель Atlas Neo нерж.ст. ВШ

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель Franke 115.0521.438/ Best, Смеситель Atlas Neo нерж.ст. ВШ




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Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепеж, аэратор, инструкция, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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