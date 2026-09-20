Смеситель Franke 115.0550.424/ Best, Смеситель Atlas чёрн. мат.
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
269
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680591
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепеж, аэратор, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
269
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G3/8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х8
Вес, кг.
2
Описание товара Смеситель Franke 115.0550.424/ Best, Смеситель Atlas чёрн. мат.
Смеситель Franke Atlas Neo PVD — стиль и инновации в премиальном исполнении. Корпус из нержавеющей стали с PVD-покрытием обеспечивает исключительную износостойкость и эффектный матово-металлический блеск. Высокий излив с ламинарным аэратором создает мягкий, бесшумный поток воды без брызг, а эргономичная рукоятка гарантирует точное управление напором. Современный дизайн с четкими геометричными линиями и отсутствием сложных стыков делает уход максимально простым. Для комфортной эксплуатации излив поворачивается в любую сторону на 180°.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепеж, аэратор, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
269
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер G3/8
Страна производитель
Китай
Смеситель Franke Atlas Neo PVD — стиль и инновации в премиальном исполнении. Корпус из нержавеющей стали с PVD-покрытием обеспечивает исключительную износостойкость и эффектный матово-металлический блеск. Высокий излив с ламинарным аэратором создает мягкий, бесшумный поток воды без брызг, а эргономичная рукоятка гарантирует точное управление напором. Современный дизайн с четкими геометричными линиями и отсутствием сложных стыков делает уход максимально простым. Для комфортной эксплуатации излив поворачивается в любую сторону на 180°.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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