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Смеситель Franke 115.0626.057/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, серый камень купить с доставкой в Москве
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Смеситель Franke 115.0626.057/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, серый камень

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Смеситель Franke 115.0626.057/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, серый камень - фото 1
Смеситель Franke 115.0626.057/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, серый камень - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
185
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель Franke 115.0626.057/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, серый камень - фото 1
  • Смеситель Franke 115.0626.057/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, серый камень - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680590
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
185
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
присоединительный размер G3/8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель Franke 115.0626.057/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, серый камень

Классический кухонный смеситель Franke Lina Pull-Out c поворотным изливом и выдвижным шлангом и функцией душа. Подходит для моек и чаш среднего и большого размера. Исполнения в цвете превосходно сочетаются с мойками того же цвета из материала Fragranitе.



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Отзывы о товаре Смеситель Franke 115.0626.057/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, серый камень




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Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
185
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
присоединительный размер G3/8
Страна производитель
Китай
Описание
Классический кухонный смеситель Franke Lina Pull-Out c поворотным изливом и выдвижным шлангом и функцией душа. Подходит для моек и чаш среднего и большого размера. Исполнения в цвете превосходно сочетаются с мойками того же цвета из материала Fragranitе.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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