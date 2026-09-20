Смеситель Franke 115.0521.435/ Best, Смеситель Atlas Neo нерж.ст.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
270
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680587
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепеж, аэратор, инструкция, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х8
Вес, кг.
2
Описание товара Смеситель Franke 115.0521.435/ Best, Смеситель Atlas Neo нерж.ст.
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 890 руб.3723 руб. в СплитСмеситель для кухни с каналом для питьевой воды Damixa Merkur 71...
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитСмеситель для кухни Damixa Eclipse 310721300 черный матовый
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий Damixa Scandinavian Pure 36025000...
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 771000001 хром
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Gem F90A20000 хром
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый
-
В наличииЦена 15 190 руб. 16 380 руб.3798 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Func F8F02122 черный
-
В наличииЦена 15 290 руб. 20 610 руб.3823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Like F8093016 хром
-
В наличииЦена 15 290 руб.3823 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy...
-
В наличииЦена 15 290 руб.3823 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Neo Classic Graphite...
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа с универсальным изливом Damixa Eclip...
Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепеж, аэратор, инструкция, упаковка
Цвет
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Смеситель Franke 115.0521.435/ Best, Смеситель Atlas Neo нерж.ст. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель Franke 115.0521.435/ Best, Смеситель Atlas Neo нерж.ст.