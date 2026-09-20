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Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный

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Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 1
Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 2
Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 3
Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 4
Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 5
Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 6
Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 7
Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 8
Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 9
Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
140
Длина излива
205
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 1
  • Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 2
  • Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 3
  • Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 4
  • Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 5
  • Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 6
  • Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 7
  • Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 8
  • Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 9
  • Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680585
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
140
Длина излива
205
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х25х6
Вес, кг.
2.1

Описание товара Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный

Смеситель Franke Lina Semi-pro в отделке хром/черный представляет собой стильное и функциональное решение для вашей кухни. Комбинация хромированных и черных элементов придает ему современный и элегантный вид.



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Отзывы о товаре Смеситель Franke 115.0626.085/ Best, Смеситель Lina Semi-pro,хром/черный




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Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
140
Длина излива
205
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Развернуть
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Franke Lina Semi-pro в отделке хром/черный представляет собой стильное и функциональное решение для вашей кухни. Комбинация хромированных и черных элементов придает ему современный и элегантный вид.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Отзывы


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