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Смеситель Franke 115.0623.141/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/серый камень купить с доставкой в Москве
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Смеситель Franke 115.0623.141/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/серый камень

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Смеситель Franke 115.0623.141/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/серый камень - фото 1
Смеситель Franke 115.0623.141/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/серый камень - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
147
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель Franke 115.0623.141/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/серый камень - фото 1
  • Смеситель Franke 115.0623.141/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/серый камень - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680583
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
серый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
147
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х22х7
Вес, кг.
2.1

Описание товара Смеситель Franke 115.0623.141/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/серый камень

Классический кухонный смеситель Orbit Pull-Out с выдвижным изливом, корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Модель с однорычажным управлением, угол поворота 120°. Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга. Армированный выносной гибкий шланг 150 см. Специальный аэратор создает тихий, мягкий ламинарный поток, который предотвращает появление брызг. Практичный вариант для компактных чаш. Исполнения в цвете отлично сочетаются с мойками того же цвета из материала Fragranitе и чаш из нержавеющей стали.



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Отзывы о товаре Смеситель Franke 115.0623.141/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/серый камень




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Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
серый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
147
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Классический кухонный смеситель Orbit Pull-Out с выдвижным изливом, корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304. Модель с однорычажным управлением, угол поворота 120°. Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга. Армированный выносной гибкий шланг 150 см. Специальный аэратор создает тихий, мягкий ламинарный поток, который предотвращает появление брызг. Практичный вариант для компактных чаш. Исполнения в цвете отлично сочетаются с мойками того же цвета из материала Fragranitе и чаш из нержавеющей стали.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Смеситель Franke 115.0623.141/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/серый камень - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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