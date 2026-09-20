Смеситель Franke 115.0623.139/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
147
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680582
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
147
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Эко-режим
да
Особенности
материал выдвижного шланга - нейлон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х23х7
Вес, кг.
1.6
Описание товара Смеситель Franke 115.0623.139/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/белый
Смеситель Franke Orbit – стильный смеситель с выдвижным шлангом для удобного использования. Эргономичное управление и ламинарный поток воды. Идеален для современной кухни.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
белый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
147
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Развернуть
Выдвижной излив
да
Эко-режим
да
Особенности
материал выдвижного шланга - нейлон
Страна производитель
Китай
Смеситель Franke Orbit – стильный смеситель с выдвижным шлангом для удобного использования. Эргономичное управление и ламинарный поток воды. Идеален для современной кухни.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель Franke 115.0623.139/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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