Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
147
Длина излива
225
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680579
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
147
Длина излива
225
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х21х7
Вес, кг.
2
Описание товара Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс
Смеситель Franke Orbit в отделке хром — это стильное и функциональное решение для вашей кухни, которое придаст интерьеру современный вид. Изготовленный из высококачественных материалов, смеситель Franke Orbit обеспечивает надежность и долговечность. Его хромированная отделка придает ему блеск и эстетическую привлекательность, что легко впишется в различные стили кухонного дизайна.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 890 руб. 10 170 руб.2473 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02...
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Stark D1101000
-
В наличииЦена 10 190 руб.2548 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07000, хром
-
В наличииЦена 10 290 руб. 11 160 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL)
-
В наличииЦена 10 290 руб. 12 960 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007100 хром
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для душа Damixa Jupiter 777500300 ...
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа встраиваемый Damixa Apollo 477500300 черный
-
В наличииЦена 10 290 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа Damixa Eclipse 2.0 482000300 черный
-
В наличииЦена 10 590 руб.2648 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy S F85B02100 хром
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007111 сатин
-
В наличииЦена 10 690 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007122 черный
-
В наличииЦена 10 690 руб. 11 610 руб.2673 руб. в СплитСмеситель для кухни AM.PM Like F8007133 белый
Бренд
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
147
Длина излива
225
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Смеситель Franke Orbit в отделке хром — это стильное и функциональное решение для вашей кухни, которое придаст интерьеру современный вид. Изготовленный из высококачественных материалов, смеситель Franke Orbit обеспечивает надежность и долговечность. Его хромированная отделка придает ему блеск и эстетическую привлекательность, что легко впишется в различные стили кухонного дизайна.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Достоинства:
Комментарий:
Будем надеяться брэнд Franke остался на том же уровне.
Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс
Достоинства:
Комментарий:
Будем надеяться брэнд Franke остался на том же уровне.