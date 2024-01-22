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Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс купить с доставкой в Москве
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Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс

1 Отзывы
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Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс - фото 1
Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс - фото 2
Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс - фото 3
Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
147
Длина излива
225
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс - фото 1
  • Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс - фото 2
  • Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс - фото 3
  • Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680579
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
147
Длина излива
225
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х21х7
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс

Смеситель Franke Orbit в отделке хром — это стильное и функциональное решение для вашей кухни, которое придаст интерьеру современный вид. Изготовленный из высококачественных материалов, смеситель Franke Orbit обеспечивает надежность и долговечность. Его хромированная отделка придает ему блеск и эстетическую привлекательность, что легко впишется в различные стили кухонного дизайна.



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Отзывы о товаре Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс

Источник: Яндекс Маркет
22.01.2024
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Будем надеяться брэнд Franke остался на том же уровне.



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Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
147
Длина излива
225
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Franke Orbit в отделке хром — это стильное и функциональное решение для вашей кухни, которое придаст интерьеру современный вид. Изготовленный из высококачественных материалов, смеситель Franke Orbit обеспечивает надежность и долговечность. Его хромированная отделка придает ему блеск и эстетическую привлекательность, что легко впишется в различные стили кухонного дизайна.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2024
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Будем надеяться брэнд Franke остался на том же уровне.


Смеситель Franke 115.0623.057/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/оникс - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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