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Смеситель Franke 115.0626.053/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, черный матовый купить с доставкой в Москве
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Смеситель Franke 115.0626.053/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, черный матовый

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Смеситель Franke 115.0626.053/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, черный матовый - фото 1
Смеситель Franke 115.0626.053/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, черный матовый - фото 2
Смеситель Franke 115.0626.053/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, черный матовый - фото 3
Смеситель Franke 115.0626.053/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, черный матовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
185
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Franke 115.0626.053/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, черный матовый - фото 1
  • Смеситель Franke 115.0626.053/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, черный матовый - фото 2
  • Смеситель Franke 115.0626.053/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, черный матовый - фото 3
  • Смеситель Franke 115.0626.053/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, черный матовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680578
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Смесители
Высота, см
36
Страна бренда
Швейцария
Ширина, см
4.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
185
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х26х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Смеситель Franke 115.0626.053/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, черный матовый

Смеситель Franke Lina в черном цвете - это изысканное и стильное решение для вашей кухни. Его глубокий черный цвет создает элегантный контраст и придает вашему интерьеру особый шик.



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Отзывы о товаре Смеситель Franke 115.0626.053/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, черный матовый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Смесители
Высота, см
36
Страна бренда
Швейцария
Ширина, см
4.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
185
Развернуть
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Franke Lina в черном цвете - это изысканное и стильное решение для вашей кухни. Его глубокий черный цвет создает элегантный контраст и придает вашему интерьеру особый шик.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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