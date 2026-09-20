Смеситель Franke 115.0626.024/ Best, Смеситель Lina XL, белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
220
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680572
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
35
Страна бренда
Швейцария
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
220
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х26х6
Вес, кг.
1.7
Описание товара Смеситель Franke 115.0626.024/ Best, Смеситель Lina XL, белый
Смеситель Franke Lina XL в белом цвете - это изысканное и стильное решение для вашей кухни. Его чистый и свежий дизайн, а также белая отделка создают атмосферу света и простора, делая вашу кухню более уютной и приятной.
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Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
35
Страна бренда
Швейцария
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
220
Развернуть
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Смеситель Franke Lina XL в белом цвете - это изысканное и стильное решение для вашей кухни. Его чистый и свежий дизайн, а также белая отделка создают атмосферу света и простора, делая вашу кухню более уютной и приятной.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смеситель Franke 115.0626.024/ Best, Смеситель Lina XL, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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